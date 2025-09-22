Воздушное пространство Дании не закрывалось для полетов гражданской авиации

На прием и выпуск бортов закрыт аэропорт Копенгагена

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Воздушное пространство Дании открыто для полетов гражданской авиации, в том числе транзитных в третьи страны. Об этом сообщили ТАСС в диспетчерской службе района полетной информации "Копенгаген", отвечающей за воздушный трафик над страной.

"Воздушное пространство не закрыто, самолеты летают", - сказал собеседник агентства. При этом он отметил, что на прием и выпуск бортов закрыт аэропорт столицы - Копенгагена. "Аэропорт действительно временно закрыт на вылет и прилет", - сказал собеседник агентства, отказавшись уточнить причину такого решения.

Ранее в диспетчерской службе самого аэропорта ТАСС также сообщили о его временном закрытии. Часть самолетов, направлявшихся в Копенгаген, в том числе из-за рубежа, временно перенаправлены в аэропорты соседних городов, а также в аэропорты Осло и расположенного неподалеку города Мальмё в Швеции.