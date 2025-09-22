Решение было принято на фоне статьи в газете The Sun on Sunday, где говорилось, что в апреле 2011 года Сара Фергюсон извинилась перед финансистом Джеффри Эпштейном за негативные комментарии о нем в прессе, хотя к тому моменту он признал вину по первому делу об использовании услуг проституток младше 18 лет

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Несколько благотворительных организаций отказались от патронажа бывшей жены британского принца Эндрю Сары Фергюсон из-за ее дружбы с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Так, от патронажа 65-летней герцогини Йоркской отказались организации The Teenage Cancer Trust, British Heart Foundation, The Natasha Allergy Research Foundation, National Foundation for Retired Service Animals, Prevent Breast Cancer и детский хоспис Julia's House. Решение было принято на фоне вышедшей 21 сентября статьи в еженедельной газете The Sun on Sunday, в которой говорилось, что в апреле 2011 года Фергюсон в электронном письме извинилась перед Эпштейном за негативные комментарии о нем в прессе, несмотря на то что к тому моменту предприниматель уже признал свою вину по первому делу об использовании услуг проституток младше 18 лет.

Эпштейн был повторно задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.

Официальный представитель Фергюсон, комментируя публикацию The Sun on Sunday, заявил, что бывшая жена принца Эндрю извинилась тогда перед Эпштейном только из-за угрозы судебного иска со стороны бизнесмена за клевету. В интервью газете Evening Standard в марте 2011 года она выразила сожаление в связи со своим знакомством с финансистом и получением от него £15 тыс., подчеркнув, что испытывает "отвращение в отношении педофилии и сексуального насилия над детьми".

Принц Эндрю, брат нынешнего короля Великобритании Карла III, и Фергюсон сыграли свадьбу в Вестминстерском аббатстве в Лондоне в 1986 году. У них двое детей: 37-летняя принцесса Беатрис, которая замужем за британским предпринимателем и потомком итальянского дворянского рода Эдоардо Мапелли-Моцци, и 35-летняя принцесса Евгения, она замужем за торговцем вином Джеком Бруксбэнком. В 1996 году принц Эндрю развелся с женой, при этом Фергюсон сохранила за собой титул герцогини Йоркской.

Обвинения против принца

В 2019 году принц Эндрю был вынужден отказаться от исполнения официальных обязанностей из-за скандала, вызванного делом Эпштейна. Это произошло после того, как американка Вирджиния Джуфре выступила с обвинениями против члена королевской семьи, заявив, что он был среди нескольких мужчин, с которыми ее в 17-летнем возрасте принуждали заниматься сексом.

На протяжении многих лет принц отрицал эти обвинения. Однако после того, как Джуфре подала против него иск в США, он пошел на урегулирование спора во внесудебном порядке, для чего выплатил женщине компенсацию, размер которой, по данным СМИ, мог достигать £12 млн (около $15 млн).

В 2022 году по решению королевы Елизаветы II принц был лишен почетных воинских званий и роли покровителя некоторых общественных организаций. Кроме того, он потерял право использовать официальный титул "Его Высочество", хотя сохраняет его за собой как и титул герцога Йоркского.