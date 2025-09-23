МВД блокирует телефонные номера абонентов, сдающих в аренду свои аккаунты

В ведомстве пояснили, что такие аккаунты используются в сложных мошеннических схемах, "где злоумышленники действуют от имени различных организаций и комбинируют способы связи"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. МВД России временно блокирует абонентские номера владельцев аккаунтов в мессенджерах, которые сдаются в аренду. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре министерства в ответ на соответствующий запрос агентства.

"В целях пресечения противоправной деятельности управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства проводит мероприятия по временному приостановлению оказания услуг связи владельцам абонентских номеров, на которые зарегистрированы сдаваемые в аренду аккаунты", - сообщили в МВД.

В министерстве пояснили, что "такие аккаунты используются в сложных многокомпонентных мошеннических схемах, где злоумышленники действуют от имени различных организаций и комбинируют способы связи".

Помимо этого, мошенники могут иметь инфраструктуру, позволяющую получать доступ к аккаунтам различных мессенджеров. "В ходе проведения поисковых мероприятий в сети Интернет фиксируются факты использования злоумышленниками инфраструктуры, позволяющей осуществлять временное предоставление доступа к аккаунтам различных мессенджеров", - сказали в пресс-центре.