С учеными встретятся учащиеся более 30 школ региона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 сентября. /ТАСС/. Традиционные "Завтраки с учеными" в рамках научного фестиваля "Наука 0+" стартовали на Камчатке. Участие принимают более 30 школ региона, для учеников этих образовательных учреждений подготовлены лектории по актуальным для региона научным направлениям, сообщили ТАСС в Институте развития образования Камчатского края.

"Учащиеся порядка 35 школ края в неформальной обстановке встретятся с учеными, которые расскажут об извержениях вулканов, землетрясениях, космосе, проведут с ребятами познавательные опыты. Также в рамках фестиваля пройдут "Прогулки с учеными" по историческому центру Петропавловска-Камчатского. Важно, что с ребятами встретятся ученые с мировыми именами, в том числе и из Сколковского университета", - рассказали в там.

Мероприятия фестиваля "Наука 0+" будут проходить в регионе до 29 сентября, в рамках него запланировано и проведение целой серии научных мастер-классов. Фестиваль является одним из ключевых событий Десятилетия науки и технологий в РФ, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Организаторами мероприятия выступают Минобрнауки России и МГУ им. М.В. Ломоносова при поддержке Российской академии наук.