В ЛНР саперы ежемесячно разминируют порядка 500 га территорий

Для этого применяют боевые машины разминирования и роботизированные комплексы "Уран", отметил заместитель командира взвода группы разминирования группировки войск "Юг" с позывным Заяц

ЛУГАНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Саперные подразделения в Луганской Народной Республике ежемесячно разминируют около 500 га территории, в том числе сельскохозяйственные поля и объекты инфраструктуры.

Об этом сообщил в беседе с ТАСС заместитель командира взвода группы разминирования группировки войск "Юг" с позывным Заяц.

"В среднем в месяц по территории Луганской Народной Республики разминируется порядка 500 га. Это сельскохозяйственные поля, в которые входят также линии электропередачи, газопроводы и трубопроводы", - сказал он.

По его словам, для выполнения задач применяются боевые машины разминирования (БМЗ), а также роботизированные комплексы "Уран". Однако даже с использованием техники окончательную проверку территорий проводят вручную. "Техника облегчает работу, но сапер в любом случае всегда проходит участок своими ногами", - подчеркнул военнослужащий.