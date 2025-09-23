В США задержали мужчину, направившего лазер на вертолет с Трампом

Инцидент создал риск столкновения, так как лазер мог ослепить или дезориентировать пилотов во время набора высоты, говорится в материалах дела

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы США задержали мужчину, который направил лазерную указку на вертолет президента США Дональда Трампа Marine One. Об этом сообщило издание Politico.

По его данным, Джейкоб Самуэль Уинклер направил лазер красного цвета на взлетавший из Белого дома вертолет, в котором находился американский лидер. Согласно материалам дела, инцидент создал риск столкновения, так как лазер мог ослепить или дезориентировать пилотов во время набора высоты.

Первым подозрительного мужчину на прилегающей к Белому дому 17-й улице заметил находившийся на земле сотрудник Секретной службы, которая занимается охраной первых лиц США. При этом подозреваемый был с голым торсом, разговаривал сам с собой и вел себя очень шумно. Агент спецслужбы направил на Уинклера луч своего фонарика, а тот в ответ начал светить лазером ему в лицо. В этот момент над ними пролетал набиравший высоту вертолет Трампа, и мужчина направил лазерный луч на него. После этого нарушителя сразу задержали.

Газета отмечает, что после инцидента подозреваемый встал на колени и заявил, что должен принести извинения Трампу. При этом, помимо лазерной указки, во время обыска у него изъяли нож.