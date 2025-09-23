На форум в Хабаровске привлекут бизнес из КНР, Монголии, Вьетнама и Лаоса

Мероприятие пройдет в 2026 году

ХАБАРОВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Предприниматели из КНР, Монголии, Вьетнама и Лаоса примут участие в Российско-китайском форуме в Хабаровске в 2026 году. Об этом сообщили в правительстве Хабаровского края.

Российско-китайский форум впервые прошел в Хабаровске 19-20 мая под девизом "Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова". Организаторами выступили правительство Хабаровского края при поддержке МИД России, Минэкономразвития России, Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, ВЭБ.РФ и Российского экспортного центра, оператором - Фонд Росконгресс. Количество участников превысило 3 тыс. человек. На площадке B2B-переговоров смогли встретиться более 400 бизнесменов двух стран из 13 регионов Китая и 9 регионов России.

"Для обсуждения перспектив сотрудничества с восточными партнерами на постоянной основе станет работать созданная в этом году площадка Российско-китайского форума. В 2026-м в работе Российско-китайского форума примут участие бизнесмены Китая, Монголии, Лаоса и Вьетнама", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Хабаровский край становится важнейшим центром международного сотрудничества России на Востоке. Вопросы продвижения бизнеса края в странах АТР обсуждались на пленарной сессии II ежегодного форума Ассоциации экспортеров и импортеров "Международный день торговли - 2025" в Москве. Вице-губернатор - руководитель представительства правительства края при правительстве РФ Олег Игнатов подчеркнул значимость Хабаровского края как ведущего транспортно-логистического центра на Дальнем Востоке. В регионе действуют все виды транспорта, в крае строятся новые порты, погранпереходы и аэропорты, расширяется железнодорожная сеть. Появляются новые маршруты, транспортные хабы, внедряются передовые цифровые решения. В перспективе - развитие глобальных мультимодальных решений в связке с партнерами из АТР. Регион становится "воротами" в эти страны для экспорта и трансфера технологий, необходимых для укрепления технологического суверенитета России. Флагманским проектом сотрудничества России и Китая на Востоке России является совместное освоение трансграничного острова Большой Уссурийский, по которому пролегает граница между странами. Там планируется открытие пункта пропуска, создание инфраструктуры для туризма и бизнеса.