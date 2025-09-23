Бабушкин прокомментировал подключение к "витрине данных" Минобороны РФ

Это позволит сократить объем документов для участников СВО, считает губернатор Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Механизм комплексной отработки запросов участников СВО и членов их семей по всем направлениям реабилитации и социализации будет реализован в ближайшее время в России. Подключение к "витрине данных" Минобороны РФ позволит сократить объем пакета документов, предоставляемых участниками СВО для получения поддержки, сообщил ТАСС председатель комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников СВО и их семей, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"В ближайшее время в стране будет реализован механизм комплексной отработки запросов участников СВО и членов их семей по всем направлениям реабилитации и социализации. А подключение к "витрине данных" Министерства обороны Российской Федерации в рамках межведомственного обмена данными позволит минимизировать количество предоставляемых участниками СВО документов", - сказал губернатор.

Бабушкин отметил, что продолжается обобщение региональных и отраслевых практик для выработки предложений по формированию базового стандарта мер социальной поддержки.

"В стране развернута масштабная программа реабилитации участников СВО, включающая медицинскую, психологическую, социальную поддержку, санаторно-курортное лечение, юридическое сопровождение", - добавил он.

10 марта сообщалось, что президент РФ Владимир Путин своим указом образовал в Госсовете комиссию по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции и членов их семей. Возглавил образованную комиссию губернатор Астраханской области, в конце мая для организации ее системной работы в администрации губернатора региона было создано новое управление. Его возглавил участник специальной военной операции, ветеран боевых действий Михаил Барков.