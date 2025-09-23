Узаконить хранение личных вещей в подъезде можно с согласия соседей при соответствии помещения нормативам, добавил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Жители многоквартирных домов не в праве выкидывать вещи соседей из подъезда, даже если они им мешают. Об этом в беседе с ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

"Соседи не имеют права выкинуть ваши вещи из подъезда, даже если они мешают проходу. Постановление об освобождении помещения общего пользования может дать только суд", - сказал депутат.

Он отметил, что узаконить хранение личных вещей в подъезде можно с согласия соседей при соответствии помещения техническим нормативам.

"Для начала надо найти место, которое соответствует противопожарным нормативам. Оно не может располагаться в подвале, на чердаке или на пути к эвакуационному выходу, то есть на лестнице или лестничной клетке. А потом провести очное или заочное собрание жильцов и принять решение", - уточнил парламентарий.