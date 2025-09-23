Бюсты установят в школе №115

ДОНЕЦК, 23 сентября. /ТАСС/. Бюсты погибших на СВО сына замдиректора ЦРУ Майкла Глосса и российского десантника Ивана Коковина изготовят для донецкой школы №115, которая носит их имена, сообщила ТАСС директор учреждения Ольга Буцина.

"Мы уже начали сотрудничество с авторами проекта "Аллея российской славы", целью которого является возрождение патриотического духа российского народа. Проект предлагает в дар учебным заведениям бюсты героев СВО, граждан, прославивших Россию, и в списках работ - наши герои, чьи имена носит теперь наша школа. <...> Мне представилась честь разговаривать с руководителем проекта Михаилом Сердюковым, который пообещал нам, что школа получит первые бюсты, изготовленные этим проектом, [они] будут торжественно вручены при открытии уже обновленной школы", - сказала Буцина.

Она добавила, что сотрудники проекта сами обратились с предложением сделать мемориалы героев после того, как учреждение получило их имена. Педагоги помогли собрать информацию о бойцах и их фотографии для создания памятников.

Ранее администрация школы сообщила ТАСС о портретах Коковина и Глосса, нарисованных питерским художником Сергеем Псаревым для будущего школьного музея, который обустроят в ходе капитального ремонта учреждения в 2026 году.

Школа №115 получила имена ефрейтора Коковина и рядового Глосса 9 сентября. Россиянин и американец погибли в ходе СВО при ударе со стороны ВСУ, сражаясь бок о бок в районе Часова Яра. Оба награждены орденами Мужества посмертно. Вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным церемонию посетили министр просвещения РФ Сергей Кравцов, командующий ВДВ Михаил Теплинский, секретарь генсовета партии "Единая Россия", первый зампред Совета Федерации Владимир Якушев и другие почетные гости.