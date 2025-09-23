Как пояснил исполнительный директор Doma.ai Дмитрий Чирков, новые правила обусловлены в том числе защитой информации

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Управляющие компании (УК), ТСЖ и жилищные кооперативы с марта 2026 года больше не обязаны будут вести реестры собственников помещений в многоквартирных домах. Такое решение следует из постановления правительства, с которым ознакомился ТАСС.

Соответствующее изменение вносится в Положение о лицензировании деятельности по управлению многоквартирными домами. Речь идет о реестрах, содержащих персональные данные собственников квартир и других помещений и информацию о размерах их долей.

Как пояснил ТАСС исполнительный директор Doma.ai Дмитрий Чирков, новые правила обусловлены в том числе защитой информации.

"Основная причина [отмены нормы] связана с усилением требований к защите персональных данных. За последние годы зафиксировано немало случаев утечек информации - в том числе в организациях, где ресурсы на кибербезопасность значительно больше, чем у управляющих компаний", - сказал Чирков.

По словам эксперта, для УК проведение общих собраний собственников жилья станет сложнее. "При отсутствии собственного реестра подтвердить участие и подсчитать голоса будет труднее. В то же время порядок проведения собраний и права собственников не меняются - речь идет именно о практической стороне организации процесса", - отметил он, подчеркнув, что "организация таких собраний может стать более трудоемкой для управляющих компаний, поскольку исчезает привычный источник данных для сверки".