Запрет действует для грузовых автомобилей

НОВОСИБИРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Федеральную трассу "Иртыш" в Новосибирской области перекрыли из-за ДТП с возгоранием. Об этом сообщила пресс-служба Сибуправтодора.

"23 сентября с 08:50 (04:50 мск) на км 1 176 трассы Р-254 "Иртыш" перекрыто движение в обе стороны для грузовых автомобилей в связи с ликвидацией последствий ДТП. Проезд легковых автомобилей организован по участку местной дорожной сети н. п. Труновское", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МЧС ТАСС сообщили, что сотрудники работают на месте происшествия, там около 08:15 (04:15 мск) произошло возгорание. В соцсетях местные жители опубликовали видео с горящей фурой. В региональной Госавтоинспекции ТАСС сообщили, что инспекторы выехали на место происшествия. Согласно данным сервиса "Яндекс карты", пробка в месте ДТП составляет порядка 3 км.