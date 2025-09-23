Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, дождь и температура до плюс 18 градусов прогнозируются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 16-18 градусов тепла, к вечеру похолодает до плюс 10 градусов. В ночь на среду температура может опуститься до плюс 6 градусов.

Ветер западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 14 - плюс 19 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 4 градуса.