Валуев не поддержал идею ограничить творчество Михаила Круга

"Я вообще не поддерживаю запрет культуры, которая объединяет людей, если это не действительно пропаганда", поделился бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев (фракция "Единая Россия") в беседе с ТАСС выступил против запрета творчества Михаила Круга, отметив, что не поддерживает запрет какого-либо творчества, если оно объединяет людей.

Ранее в СМИ сообщалось, что член комитета Госдумы по культуре Ольга Германова (фракция "Единая Россия") предложила подвергнуть цензуре некоторые песни исполнителя Михаила Круга. По ее словам, песни с матом и вульгарностью не стоит популяризировать и распространять.

"У Круга все его шлягеры и хиты без единого матерного слова. Я ни одной песни Круга с матерным контентом не знаю. Я вообще не поддерживаю запрет культуры, которая объединяет людей, если это не действительно пропаганда", - сказал собеседник агентства, отметив, что шансон, по его мнению, является частью культуры, а не субкультуры.

Политик вспомнил, что в 2006 году на шоу "Две звезды" он пел вместе с Владимиром Жириновским и исполнителем "Серега" хит Круга "Владимирский централ". По его словам, тогда это никого не беспокоило. "Почему? Потому что слов из песни не выбросишь. То, что является частью жизни, прошлого, нынешнего, будущего, - оно увековечено в песнях. Странно, что кто-то хочет это запретить", - сказал он.