ФИПИ: на ЕГЭ-2025 по литературе лучше анализировали прозу, чем лирику

Статистика экзамена выявила соответствие общего уровня подготовки участников экзаменационным требованиям, отметили в Федеральном институте педагогических измерений

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Задания, связанные с лирическими произведениями, давались участникам ЕГЭ 2025 года труднее, чем часть по прозе. Часто выпускников подводило плохое знание терминологии, сообщили ТАСС в Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ).

Специалистами ФИПИ подведены итоги ЕГЭ 2025 года, которые в целом близки результатам прошлых лет. Статистика экзамена по литературе выявила соответствие общего уровня подготовки участников экзаменационным требованиям, что отмечено в методических рекомендациях ФИПИ. Задания различного уровня сложности, проверяющие ключевые предметные компетенции, соответствовали программным требованиям.

"Наиболее успешно выполнялись задания по эпическим и драматическим произведениям, в то время как значительно труднее участникам давались задания, связанные с лирикой. Нередко выпускников подводило слабое знание предметной терминологии (60% выполнения задания 8) и содержания произведения (54% выполнения задания 2)", - говорится в сообщении.

В ФИПИ отметили, что в целом экзаменуемые успешно справились с обновленными сопоставительными заданиями части 1. При этом большинство участников не испытывало затруднения в сопоставлении произведений разных литературных эпох (76% выполнения задания 5).

В институте уточнили, что представленные на выбор в части 2 темы сочинений нового (дискуссионного) формата учитывали индивидуальные читательские интересы участников, давали возможность выпускнику проявить критическое мышление, отразить свое понимание художественного текста (пример такого задания: "Существует несколько трактовок образа Луки из пьесы М. Горького "На дне": от обманщика, жулика до философа-гуманиста. Какой точки зрения вы придерживаетесь?").

"Анализ, проведенный ФИПИ, подтвердил эффективность использования заданий данного типа", - сказано в сообщении.