По словам члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, особенность новой схемы обмана в том, что она играет на привычных жизненных ситуациях

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Мошенники начали представляться при обзвонах курьерами СДЭК, адаптируя свои легенды под доставку из маркетплейса или курьерскую доставку. Об этом рассказал ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин.

"Наши граждане все чаще сталкиваются с новой мошеннической схемой с использованием курьерской службы СДЭК. Злоумышленники быстро адаптируют "легенды" под знакомые людям сервисы. Если раньше чаще фигурировали представители банков, прокуратуры или Центробанка, то теперь под удар попадают логистические компании, с которыми большинство граждан регулярно взаимодействует. Для мошенников это удобный способ вызвать доверие - ведь почти у каждого из нас есть опыт получения посылок", - рассказал он.

По словам парламентария, особенность новой схемы в том, что она играет на привычных жизненных ситуациях, например, человек может ждать заказ с маркетплейса или доставки курьером и не усомниться в звонке. Немкин отметил, что задачей мошенников является получение от жертвы кода подтверждения из СМС, который на самом деле открывает доступ к банковскому кабинету или порталу "Госуслуги". "Таким образом, речь идет не просто о мелких обманах, а о риске компрометации персональных данных", - добавил он.

Депутат подчеркнул, что никакая курьерская служба не запрашивает дистанционно секретные коды и все проверки происходят только в момент фактической передачи посылки, а любая просьба по телефону "продиктовать код из СМС" является сигналом мошенничества. В такой ситуации, как указал депутат, лучший выход - сразу завершить разговор и самостоятельно перезвонить в официальную службу доставки по номеру, указанному на сайте. "Подобные атаки особенно опасны для пожилых людей, которые привыкли доверять звонкам и не всегда знакомы с цифровыми рисками. Поэтому крайне важно не только предупреждать о новых схемах, но и развивать системное финансовое и цифровое просвещение. Чем больше граждан будут знать простое правило - никогда не сообщать коды по телефону, тем меньше шансов у мошенников реализовать свои сценарии", - заключил Немкин.