Еще 27% считают, что такие выплаты могут отбить у людей желание работать

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Почти треть россиян остались бы на своей работе, имея безусловный базовый доход. При этом 16% опрошенных работу бы бросили, свидетельствуют результаты опроса медиахолдинга Rambler&Co, поступившие в ТАСС.

Как показали результаты опроса, 45% респондентов не против введения безусловного базового дохода, еще 7% поддерживают эту инициативу, но лишь в формате эксперимента для отдельных категорий граждан и в некоторых регионах. Еще 27% выступили против, считая, что такие выплаты могут отбить у людей желание работать.

"Даже при гарантированном доходе 29% заявили, что остались бы на своей нынешней работе, а 21% полностью посвятили себя личным проектам. 18% предпочли бы перейти на частичную занятость. 16% хотели бы сменить профессию на более интересную, еще столько же (16%) признались, что вовсе перестали бы работать", - отмечается в результатах опроса.

При этом среди сторонников введения базового дохода 39% выбрали как ориентир по его размерам среднюю зарплату по стране, 29% считают правильным ориентироваться на средний доход по региону, 20% - на прожиточный минимум, а 12% устроил бы базовый доход в размере половины от их нынешнего заработка. "Главным источником финансирования этих выплат опрошенные россияне видят доходы страны от природных ресурсов (42%). 21% предложили повысить налоги для богатых, 7% - чтобы их работу выполняли роботы, а деньги получали бы они", - отметили авторы исследования.

Если бы россияне могли жить без работы и при этом иметь постоянный источник дохода, 44% выбрали бы вместо труда путешествия, 24% - получение новых знаний. Также 17% хотели бы посвятить себя семье, а 9% - заняться волонтерством. Только 6% признались, что все свободное время потратили бы на развлечения.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 11 по 18 сентября 2025 года, в нем приняли участие 207 487 интернет-пользователей.