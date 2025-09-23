Все желающие могут проверить свои знания в области истории освоения космоса и фундаментальных законов космонавтики на сайте Кружкового движения Национальной технологической инициативы

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Новый норматив технологической грамотности ТехноГТО открыт по направлению космических технологий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Открыт новый норматив технологической грамотности ТехноГТО по направлению "Технологии космоса. Реактивное движение". На сайте technogto.kruzhok.org все желающие могут проверить свои знания в области истории освоения космоса и фундаментальных законов космонавтики. Вопросы онлайн-теста также оценивают, насколько участник понимает принципы реактивного движения и гравитации, ориентируется в устройстве и работе ракет, спутников и других космических аппаратов, знает основные характеристики космических тел Солнечной системы и т. д.", - сообщили в пресс-службе.

Норматив по космическим технологиям разработан совместно с проектом "Братья Вольт" и включен во Всероссийский марафон "Реактивное движение", который проводится при поддержке госкорпорации "Роскосмос" и Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий. "Космос имеет особое значение для нашей страны, с ним связаны великие достижения в прошлом и технологическое лидерство России в будущем, поэтому сдать космический норматив ТехноГТО будет интересно представителям всех поколений, - подчеркнул проректор НИУ ВШЭ, ответственный секретарь оргкомитета НТО, лидер Кружкового движения НТИ Дмитрий Земцов. - Проект ТехноГТО активно начал 2025/2026 учебный год: к запуску готовятся еще несколько новых нормативов, а с октября в разных регионах страны от Калининграда до Камчатки на площадках ТехноГТО начинается сдача очных нормативов на золотые значки".

С весны 2026 года участники также смогут сдать норматив по космическим технологиям очно на золотые значки ТехноГТО. Во время очного этапа предстоит собрать гидропневматическую ракету из предложенных компонентов и проверить ее работоспособность, настроить телеметрию, принять и обработать телеметрические данные, рассчитать максимальную высоту подъема ракеты, скорость, ускорение и другие параметры. Новый норматив стал одиннадцатым в комплексе ТехноГТО.

"Тема космоса всегда вызывает особый интерес, она привлекает талантливую и мотивированную молодежь, которая стремится к новым открытиям и достижениям. Здорово, что ТехноГТО позволяет не только проверить знания, но и конвертировать увлечение школьников космосом и новыми технологиями в дополнительные баллы к ЕГЭ", - отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы "Россия - страна возможностей" Геннадий Гурьянов. Уточняется, что в 2025/2026 учебном году комплекс нормативов технологической грамотности включен в проект приказа Министерства просвещения РФ об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов. Благодаря чему данные об обладателях золотых значков ТехноГТО будут передаваться в государственный информационный ресурс (ГИР), и вузы смогут начислять абитуриентам до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ за это достижение.

"Главная цель космического норматива ТехноГТО и всех активностей в рамках Всероссийского марафона "Реактивное движение" - привлечь в космическую отрасль еще больше талантливой молодежи, вдохновленной историей развития космонавтики, современными технологиями, жаждой исследования и открытий", - добавил лидер проекта "Братья Вольт", ведущий инженер НИИ механики МГУ имени М. В. Ломоносова Антон Рогачев.

О ТехноГТО

ТехноГТО - это комплекс нормативов для оценки общей технологической грамотности и готовности ответственно использовать технологии для решения задач в повседневной жизни. Проект реализуется Кружковым движением НТИ совместно с президентской платформой "Россия - страна возможностей" и Движением первых при поддержке НИУ ВШЭ и Росмолодежи. На сайте ТехноГТО доступны для сдачи нормативы по кибербезопасности, беспилотникам, электронике, фактчекингу и др. Сдавая нормативы онлайн, участники зарабатывают бронзовые и серебряные значки, а подтверждая свои знания на очных площадках - получают золотые значки.