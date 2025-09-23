Камеры установили на вышках сотовых операторов

ОРЕНБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Оренбургской области намерены увеличить до 25 число видеокамер, используемых для наблюдения за пожарной обстановкой в лесах, а также закупили беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил и.о. министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений региона Андрей Вязиков в ответе на запрос ТАСС.

"В целях повышения результативности системы пожаротушения региона на пожароопасный период осуществляется закупка системы видеонаблюдения за пожарной обстановкой в лесах и лесными пожарами (система "Лесохранитель"), установлено 19 видеокамер в наиболее горимых лесничествах (расположены в 11 лесничествах области и охватывают 168 тыс. га лесного фонда), в 2025 году планируется довести их количество до 25", - сказано в ответе на запрос агентства.

Видеокамеры устанавливают на вышках сотовых операторов. Информация с них круглосуточно передается на пункты региональной диспетчерской службы лесной охраны и в районные лесничества. В случае возгорания пожарные в реальном времени видят координаты термоточки. Дальность обзора каждой камеры достигает 40 км.

Министерство, по словам руководителя, также получило 10 единиц беспилотных авиационных систем благодаря реализации федерального проекта "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы". БПЛА передали в лесопожарные формирования Центра пожаротушения и охраны лесов Оренбургской области. Вязиков добавил, что в 2025 году планируют закупить еще три единицы.

На территории Оренбургской области с начала 2025 года зарегистрировано 63 лесных пожара, что в несколько раз больше показателей прошлого года, когда из-за сильного паводка и большого количества осадков в течение лета было нетипично мало природных пожаров. При этом, как отмечают в министерстве, число возгораний в 2025 году сопоставимо с данными 2023 года.