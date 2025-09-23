Проект направлен на подготовку управленческих кадров среди участников СВО

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Программа "СВОи Герои 49" запущена в Магаданской области. Проект направлен на подготовку управленческих кадров среди участников СВО, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"Я поздравляю вас с началом обучения, во время которого вы получите знания о системе государственного управления, познакомитесь с лучшими практиками, существующими в Российской Федерации, и более детально изучите применение законов и норм в различных регионах страны. Но самое главное - вы будете получать эти знания для того, чтобы применять их здесь, в Магаданской области. После получения теоретических знаний вас ждет практика на тех рабочих местах, которые будут выбраны совместно с вами вашими наставниками и кураторами от правительства Магаданской области. Желаю вам успешного обучения, интересной практики и в дальнейшем - служения родному региону и Российской Федерации", - цитирует пресс-служба слова губернатора Магаданской области Сергея Носова.

Уточняется, что регистрацию на отбор для участия в проекте прошли 190 человек, в результате многоступенчатого отбора выбраны 24 человека. Обучение будет проходить в течение года. Структура проекта включает четыре очных десятидневных модуля с погружением в программу, межмодульные дистанционные образовательные мероприятия, а также шестимесячный период стажировок под руководством наставников, обеспечивающий практическое применение полученных знаний. Итогом станет получение диплома о профессиональной переподготовке по направлению "Государственное и муниципальное управление" и последующее трудоустройство в исполнительные органы власти региона и другие организации.

Подобные региональные программы уже запущены и в других регионах Дальнего Востока.