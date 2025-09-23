Движение временно прекратил и морской пассажирский транспорт

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно закрыт, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.

Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя сообщила о том, что морской пассажирский транспорт прекращает движение. В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.