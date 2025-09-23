Прокуратура проверит отключение электричества у более 6 тыс. человек во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 23 сентября. /ТАСС/. Прокуратура организовала проверку по факту аварийного отключения электроэнергии во Владивостоке, без электричества остались свыше 6 тыс. потребителей в 26 домах. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

"Прокуратура организовала проверку по факту аварийного отключения электроэнергии во Владивостоке. В ходе мониторинга средств массовой информации установлено, что утром 23 сентября 2025 года на подстанции "Улисс" произошла авария, из-за которой без электричества остались более 6 тыс. потребителей в 26 домах Первомайского района во Владивостоке. Отключения коснулись домов по улицам Гризодубовой, Марины Расковой, Связи и др.", - говорится в сообщении.

Надзорное ведомство взяло под контроль проведение аварийно-восстановительных работ. Прокуратура проверит соблюдение законодательства при обслуживании сетей, сроки устранения аварии и расследование ее причин.