Это стало возможным благодаря федеральному проекту "Чистый воздух"

УЛАН-УДЭ, 23 сентября. /ТАСС/. Первый микрорайон Улан-Удэ, а именно левобережная часть города, где расположен частный сектор, начал переход на электроотопление по федеральному проекту "Чистый воздух". Предстоящая зима для жителей 160 домов, включенных в начальный этап преобразований, станет первой без необходимости топить печь, а вредные выбросы будут минимизированы, сообщил журналистам заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков.

"Мы видим сегодня первый результат этой работы, которая проводится уже несколько лет, - по переводу частного сектора города Улан-Удэ на экологичное отопление - это электрическое отопление. Мы видим, что в городе появляются новые объекты электросетевого хозяйства - сети, которые позволяют стабильно подавать напряжение в дома, чтобы люди в зимний период могли комфортно себя чувствовать. И с нулевыми выбросами в атмосферу. Первые 160 домов уже в эту зиму входят с экологическим отоплением", - сказал он после осмотра частного сектора и новых объектов электросетевой инфраструктуры в СНТ "Профсоюзник" и "Урожай" в Улан-Удэ.

Корольков отметил, что программа будет наращиваться, задача - снизить выбросы в целом в городе Улан-Удэ минимум в два раза. "Дальше, по мере развития программы, я думаю, каждую зиму все будет воздух чище и чище", - сказал он.

"Чистый воздух" в Улан-Удэ

Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что вместе с заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ они посетили один из домов, где теперь есть электроотопление. "Это семья бойца СВО. К сожалению, он погиб, тут хозяйки дома, зять сейчас на СВО находится - в общем, дома одни женщины, [которым тяжело] с дровами возиться. Включил рубильник и, пожалуйста, тебе в доме тепло. Еще и по итогам отопительного периода меньше затрат", - отметил Цыденов.

По его словам, эксперимент в прошлом году показал, что при печном отоплении за отопительный сезон, включая май, у любой семьи уходит порядка 70-80 тыс. рублей, а на электроотопление - чуть более 40 тыс. рублей. Для надежности электроснабжения в микрорайоне построены новые трансформаторные подстанции, создан резерв мощности.

Основные источники загрязнения воздуха в Улан-Удэ - небольшие угольные котельные, печное отопление домов в частном секторе, сосредоточенном в пригороде, транспорт. Каждую зиму в городе регистрируется превышение предельно допустимых концентраций по бензапирену в несколько десятков раз. Усугубляют ситуацию с загрязнением воздуха в столице Бурятии климатические и топографические факторы, а именно горно-котловинный рельеф. Все это создает неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, способствует накоплению их в приземном слое, а при высокой влажности образуют смог.

Бурятия в свое время не попала в перечень регионов, где с 2019 года началась реализация проекта "Чистый воздух". Местные власти пытались решить вопрос самостоятельно, за счет привлечения инвесторов. На проблему обратил внимание вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, и в 2021 году Бурятия и Росприроднадзор подписали соглашение о реализации проекта "Чистый воздух" с 2024 года, началась работа по модернизации инфраструктуры.