Максимум яркости кометы придется на конец октября - начало ноября, сообщили в Новосибирскогм государственном университете

НОВОСИБИРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Астроном из Новосибирского государственного университета запечатлел комету, которая была открыта в январе 2025 года. Сейчас она быстро набирает яркость, максимум придется на конец октября - начало ноября, и ее можно будет наблюдать с территории России, сообщили ТАСС в пресс-службе НГУ.

"Михаил Маслов запечатлел комету C/2025 A6 Lemmon, которую пока можно увидеть только в любительский телескоп рано утром. Она станет одним из самых ярких астрономических событий осени: максимум ее яркости придется на конец октября - начало ноября", - сказали ТАСС в вузе.

Комета была открыта 3 января 2025 года в обсерватории Маунт-Леммон (США), отсюда и получила свое название. Она является долгопериодической: орбитальный период в настоящее время составляет 1369 лет. Дата прохождения перигелия (минимального расстояния орбиты кометы до Солнца) - 8 ноября 2025 года, значение перигелийного расстояния - 0,53 астрономической единицы.

"Сейчас оценки яркости по данной комете пересмотрены в сторону увеличения: в конце октября - начале ноября ожидается яркость около 4 звездной величины, ранее речь шла о 6 звездной величине. Рост яркости этой кометы с опережением изначального базового прогноза был ожидаем, поскольку комета уже не первый раз проходит около Солнца, то есть, как говорят астрономы, не является "динамически новой", - пояснил Маслов.

Комета снималась примерно в 70 км от города Новосибирска на телескоп, фокусное расстояние - 854 мм, светосила - 2.8, общее время съемки - 31 минута. Были удачные погодные условия: несмотря на наличие облаков, они все-таки обходили стороной и не закрывали комету.

Другие кометы для наблюдения осенью

Из других комет, которые можно будет наблюдать осенью с территории России, - это C/2025 К1 ATLAS. Яркость данной кометы также была пересмотрена в сторону увеличения - в октябре-ноябре она ожидается 7 или 8 звездной величины (ранее прогнозы были 9 или 10 звездной величины). Ее можно будет увидеть в любительские телескопы.

"Недавно было официально объявлено об открытии еще одной яркой кометы осени - C/2025 R2 SWAN, сейчас она уже около максимума своей яркости - 7 звездная величина, но на наших широтах ее пока не видно. Видна она станет примерно с 5-10 октября, к концу месяца и далее в ноябре будет на неплохой высоте, хотя уже и с убывающей яркостью", - добавил Маслов.