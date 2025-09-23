На нем обсудят политические вопросы, связанные с развитием Крыма, Донбасса и Новороссии, отметил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Международный Ялтинский форум (ЯМФ), который ранее происходил в формате Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), в этом году вновь состоится в ноябре. На нем обсудят политические вопросы, связанные с развитием Крыма, Донбасса и Новороссии, сообщил ТАСС постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

"Наших наиболее активных, преданных друзей - участников Международной ассоциации друзей Крыма (МАДК) мы обязательно позовем на этот форум. Он будет проходить, скорее всего, в ноябре и на нем мы рассмотрим политические процессы, происходящие вокруг Крыма и всей Новороссии", - сказал он.

Мурадов отметил, что сегодня в Международную ассоциацию друзей Крыма входят представители уже более 50 стран, которые также активно поддерживают и другие вернувшиеся в Россию регионы Новороссии, в частности - их борьбу за самоопределение и российскую идентичность. "В Международную ассоциацию друзей Крыма входят общественные деятели, люди, которые искренне поддерживают борьбу крымчан за свое самоопределение и проживание в составе того государства, где они считают нужным жить, то есть в России. То же самое касается и новых российских регионов. <…> Это ведь общественное дело - оно продвигается само по себе, без принуждения - это происходит по воле сердца и желания", - добавил постпред.

Мурадов подчеркнул, что МАДК является формой народной дипломатии, которая направлена на укрепление дружбы и сотрудничества. Он также отметил, что в ассоциации сегодня участвуют не только представители дружественных стран. "И европейцы участвуют, и представители многих других государств, в том числе азиатских и африканских. Ведь наше влияние в Азии, Африке, Латинской Америке, влияние России и уважение к России значительно выросло. <…> И эти страны могут сотрудничать гармонично между собой как цивилизационные центры. А то, что создавала Европа, - насильственные способы подчинения себе государств, - это уходит в историю", - сказал постпред.

Международная ассоциация друзей Крыма учреждена в 2017 году на III ЯМЭФ. Она является неформальным общественным объединением, нацеленным на всестороннее содействие развитию диалога, контактов и сотрудничества Крыма во всех сферах с соответствующими международными, региональными и национальными общественными организациями, которые выступают за международное признание российского статуса Крыма и за развитие с ним всесторонних связей.