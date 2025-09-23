Эта осень станет одной из самых сухих за всю историю метеонаблюдений, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Период бабьего лета с теплой погодой без осадков возможен в Москве в течение октября. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В конце сентября и начале октябре существенного повышения температуры в Москве ожидать не стоит. Потому что все время давление повышенное и столица окажется в холодной части антициклона. Но затем, в октябре, не исключено повышение до 15 градусов, наступит бабье лето. Без осадков и с теплой погодой", - сказал он.

Ранее Вильфанд также упомянул о том, что текущая осень станет одной из самых сухих за всю историю метеонаблюдений.