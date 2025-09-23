В Поморье внедрили малоинвазивный метод обследования сосудов для установки стентов

Для измерения при коронарографии в сосуды сердца вводится тонкий проводник с датчиками, которые измеряют параметры кровотока

АРХАНГЕЛЬСК, 23 сентября. /ТАСС/. Специалисты Первой городской клинической больницы имени Е. Е. Волосевич в Архангельске впервые начали использовать метод измерения фракционного резерва кровотока для определения необходимости установки стентов (металлических каркасов) в местах сужения сосудов, рассказал ТАСС заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Виталий Зобов. До этого врачи определяли степень поражения по рентгеновскому изображению.

"Это оборудование помогает нам оценить значимость поражения. Обычно мы работаем с изображением, и не знаем физиологических параметров сужения. И сужения, которые мы рассматриваем, порой глазом кажутся более значимы, чем они являются на самом деле, - сказал Зобов. - При измерении фракционного резерва кровотока мы смотрим параметры гемодинамики за бляшкой и перед ней: скорость кровотока, какое наполнение, какое давление. Измеряем параметры, а затем по формулам высчитывается, насколько сужение препятствует кровотоку".

Для измерения при коронарографии в сосуды сердца вводится тонкий проводник с датчиками, которые измеряют параметры кровотока. При этом врачи могут посмотреть каждый сегмент, где есть сужения, и оценить, какой участок нуждается в лечении. "Это дополнительный метод для индивидуального подхода не только к человеку, но и к каждому поражению. И может получиться так, что визуально большое сужение, а по параметрам гемодинамики оно незначительное, и лечить его не надо. Соответственно, стент можно не ставить, у пациента нет лишних инородных тел в организме", - пояснил заведующий отделением.

Метод будет использоваться у плановых пациентов со стенокардией, это состояние, при котором у человека возникает боль или дискомфорт в области сердца из-за нарушения его кровоснабжения, обычно оно возникает при нагрузке. Для подтверждения стенокардии существуют неинвазивные методы, например, велоэргометрия, эхокардиография со стрессом и другие. Эти обследования при нагрузке выявляют в сердце зоны, где не хватает кровоснабжения.

Но у некоторых пациентов такие обследования выполнить невозможно, например, при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, нарушениях ритма сердца и других патологиях, когда не получается определить наличие зоны ишемии. В этом случае есть показания для проведения измерения параметров фракционного резерва кровотока.