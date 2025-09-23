Основной причиной стало завершение массового сезона отпусков, отметил карьерный эксперт центра "Профессии будущего"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Компании в Москве в начале осени активнее всего набирают сотрудников, рассматривают варианты повышения заработных плат и предлагают дополнительные бонусы. Об этом рассказала ТАСС карьерный эксперт центра "Профессии будущего" Ольга Бухвалова.

"Осень традиционно становится периодом оживления на московском рынке труда, и этот год не стал исключением - мы наблюдаем уверенный рост количества вакансий. Основная причина - завершение массового сезона отпусков: тысячи специалистов, которые ранее задумывались о карьерных изменениях, выходят на рынок. Ведь отпуск прошел, и можно уверенно переходить на новое место, где снова предстоит "копить" заветные дни", - сказала Бухвалова.

По ее словам, особенно ярко этот тренд проявляется в IT, финансах и ретейле. Именно эти отрасли традиционно закладывают бюджеты на расширение штата и новые проекты на следующий год уже в третьем квартале, и в конце сентября начинают поиск новых сотрудников и формирование команд. Спрос растет как на линейных специалистов, так и на топ-менеджеров, которые должны будут возглавить новые направления.

"В условиях высокой конкуренции за лучших специалистов компании не только расширяют пул доступных позиций, но и кардинально пересматривают уровень доходов, предлагая соискателям более выгодные условия. Осень - это еще и период большой нагрузки и подготовки к годовым отчетам, когда опытные сотрудники просто необходимы", - добавила специалист.

Она подчеркнула, что осенний период открывает дополнительные возможности для профессионального развития и улучшения условий труда. "Многие компании предлагают и расширенный социальный пакет. Например, это различные программы ДМС и страхования жизни для всей семьи, крупные бонусы за выполнение KPI, оплату обучения и курсов повышения квалификации", - напомнила она. Кроме того, гибридный формат работы стал стандартным конкурентным преимуществом, которое активно используется в борьбе за талантливые кадры.

По словам эксперта, такая тенденция создает беспрецедентную ситуацию, когда у востребованных соискателей есть возможность выбирать из множества привлекательных предложений, торгуясь за лучшие условия на рынке и фактически проектируя себе желаемую карьерную траекторию на ближайший год. "Пик этой активности продлится до конца октября, после чего рынок традиционно замедлится накануне новогодних праздников", - заключила Бухвалова.