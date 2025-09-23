Проект станет первым в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Гастрономический квартал "Артель" площадью свыше 4 тыс. кв. м, где будут фуд-корнеры и рынок продуктов откроется в Красноярске в октябре. Проект станет первым в регионе и привлечет туристов в Красноярск, сообщил ТАСС совладелец группы ресторанов Bellini, директор Института гастрономии СФУ Алексей Горенский.

"10 октября в Красноярске состоится открытие гастрономического квартала "Артель" - нового городского пространства, объединяющего кухни разных стран, рынок продуктов, доставку и событийные площадки. Проект располагается в центре города <...> и станет одним из крупнейших гастрономических форматов в регионе. <...> "Артель" объединяет рестораторов, производителей и жителей Красноярска в одно большое гастрономическое сообщество", - сообщил Горенский, добавив, что проект привлечет в Красноярск туристов.

Общая площадь квартал более 4 тыс. кв. м. Здесь расположатся 20 фуд-корнеров федеральных и местных компаний с разнообразной кухней - от стритфуда до авторских концепций шеф-поваров; бар, рынок продуктов и гастроподарков. Предполагается, что в квартале будут проводить фестивали, мастер-классы, встречи с шефами и тематические вечера.

В Красноярском крае рынок общественного питания - один из самых масштабных в России. По данным Красноярскстата, в крае работает около 1,3 тыс. заведений, 80% из них находятся в Красноярске. В Красноярске находится единственный в России Институт гастрономии СФУ, где готовят специалистов для этой отрасли.