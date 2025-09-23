Диппредставительство более не занимается ее поисками

БАНГКОК, 23 сентября. /ТАСС/. Посольство России в Таиланде оказало консульскую помощь считавшейся пропавшей в Бангкоке россиянке Эрике Владыко и более не занимается ее поисками. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС заведующий консульским отделом российского диппредставительства Илья Ильин.

"Нашей задачей было выяснить, что она жива и что для ее жизни в настоящий момент нет потенциальных угроз. Мы также оказали ей необходимую консульскую помощь - организовали ее встречу с прибывшей из Владивостока матерью. Далее наши обязанности заканчиваются, любой гражданин имеет право делать все, что он хочет, в рамках закона. Дальнейшими поисками мы заниматься не будем, потому что мы свою работу выполнили", - сказал он.

Ильин указал, что россиянка находилась в Бангкоке вместе с ребенком, которого обнаружили одного в номере гостиницы. "Ребенка нашли одного в комнате отеля и отвезли в приют, откуда его забрала бабушка", - добавил он.

Консульский отдел посольства РФ в Таиланде 18 сентября сообщил, что его сотрудники проясняют ситуацию с исчезновением гражданки России и ее ребенка в Бангкоке. Известно, что 34-летняя Владыко в течение некоторого времени находилась на курортном острове Самуи, а после поехала в Бангкок, откуда, по словам родственников, несколько дней назад перестала выходить на связь.

Корреспондент ТАСС 19 сентября вместе с полицией посетил один из отелей в столичном районе Сукхумвит, в котором останавливалась россиянка. Этот район знаменит своими ресторанами, барами и ночными клубами и особенно популярен среди иностранных туристов. Служба безопасности отеля информировала, что россиянка остановилась в нем ранним утром 16 сентября, продемонстрировав запись с камеры наблюдения. Согласно показанному материалу, россиянка приехала в этот отель уже без ребенка в сопровождении неизвестного мужчины. По словам сотрудников гостиницы в Сукхумвите, 17 сентября Владыко покинула ее, не заплатив за пребывание, которое впоследствии оплатил сопровождавший ее с момента заселения спутник.

21 сентября сотрудники консульского отдела российского посольства в Таиланде установили местонахождение Владыко в одном из хостелов Бангкока. На встречу с ней выехал российский дипломат, который идентифицировал ее личность. Далее, по словам волонтера Светланы Шерстобоевой, которая занимается в Таиланде поисками попавших в беду российских туристов, Владыко 22 сентября после встречи с матерью покинула хостел и ушла в неизвестном направлении.