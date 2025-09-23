По словам депутата Яны Лантратовой, такая мера, в частности, уменьшит маркетинговое давление зарубежных брендов, продвигающих девиантные образы

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Депутат Госдумы, председатель Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова выступила с предложением запретить рекламу импортных игрушек на детских телеканалах. Такое предложение она инициировала в экспертном докладе "Личность в современном обществе: факторы формирования и внешние угрозы", подготовленном Центром развития гуманитарных технологий "Новая эра" (есть в распоряжении ТАСС).

"Предлагается запретить рекламу импортных игрушек на детских телеканалах. Такая мера уменьшит маркетинговое давление зарубежных брендов, продвигающих девиантные образы, и даст преимущество отечественной продукции, помогая создать здоровую медиасреду для детей", - считает парламентарий.

По ее словам, также необходимо утвердить официальный перечень рекомендованных игрушек для государственных детских садов.

Лантратова отметила, что такая мера стандартизирует использование безопасных игрушек в образовательных учреждениях, "способствуя формированию позитивных ценностей с раннего возраста и минимизируя риски от скрытых деструктивных влияний".