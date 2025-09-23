Запуск безвизового режима не даст большого притока сразу, но ситуация изменится в течение трех-пяти лет, считает председатель ассоциации международного сотрудничества в туризме "Мир без границ"

ХАБАРОВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Китайские туристы массово поедут в Россию при запуске безвизового режима в течение трех-пяти лет, сразу эта мера не даст большого притока. Таким мнением поделился с ТАСС председатель ассоциации международного сотрудничества в туризме "Мир без границ" Александр Львов.

Безвизовый режим для граждан РФ, направляющихся в Китай, вступил в силу 15 сентября. Россияне с обычным загранпаспортом теперь могут посещать страну без оформления визы сроком до 30 дней. Мера носит пробный характер и будет действовать по 14 сентября 2026 года. Президент РФ Владимир Путин на встрече с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном во Владивостоке в сентябре сообщал, что Россия также введет безвизовый режим для граждан КНР. Работа по этому направлению уже идет.

"Это перспектива лет трех-пяти", - сказал Львов, отвечая на вопрос, когда ожидается массовый китайский турпоток в России. "Есть ограничения на территории центральной части России. Приморский край и приграничка и так прекрасно себя чувствуют относительно. 10-20% будет просто за счет того, что президент сказал [о безвизовом режиме]. Просто за счет классного хода. Потому что китайцы узнали, что есть Россия, оказывается, можно поехать. Те, которые может быть, даже не задумывались. А виза, визовая история мало кого останавливала. У нас достаточно просто сейчас - есть безвизовые списки, есть электронные визы, есть обычные визы. С этим нет сложностей. Да, это некое увеличение стоимости продукта за счет самой цены визы, но это некритично", - сказал Львов.

Ранее в ходе Всероссийского туристического форума "Открой Дальний Восток" в Хабаровске Львов сообщал, что число запросов на поездки китайцев в РФ увеличилось в пять раз на фоне сообщений о безвизе.

Нужно формировать комплексный турпродукт

Регионам, по его словам, нужно активно формировать предложения для китайских туристов, создавать комплексный турпродукт. "В большинстве регионов, кроме Москвы и Питера, российский бизнес был по большей части нацелен на выезд наших туристов. <...> А внутренний туризм и въездной туризм развивался постольку-поскольку: есть запрос - приняли, нет запроса - не приняли", - сказал Львов.

Он добавил, что российский туристический бизнес проигрывает по конкурентоспособности китайскому на территории РФ. Речь идет о скорости работы, о качестве, о лояльности к путешественникам, о финансовой подушке.

"Чтобы принимать здесь массового китайского туриста, нужно выкупить отель на весь сезон - чтобы принимать цепочки, чтобы серьезно подходить к вопросу. У нашего бизнеса, если мы не говорим про крупных федералов, просто нет таких денег, чтобы это сделать. А у китайцев они есть. Это та самая финансовая прослойка, которая позволяет выиграть конкуренцию и, соответственно, продавливать отели на нужные цены", - сказал Львов.

Привлечению китайских туристов будет способствовать работа в направлении создания комплексного туристического продукта. В качестве примера эксперт привел Хабаровский край, где есть музеи, отели, рестораны, связывающие их дороги, но нет единого упакованного предложения. По его словам, нужно формировать смыслы с позиционированием на внутреннего туриста и китайского.

В Хабаровском крае в конце прошлой недели и на минувших выходных проходил Всероссийский туристический форум "Открой Дальний Восток" и фестиваль туризма. Фестиваль был организован по нацпроекту "Туризм и гостеприимство", его посетили 45 тыс. человек, сообщили в региональном правительстве.