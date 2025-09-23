Речь идет о ТЦ "Мега гринн" и "Рио"

БЕЛГОРОД, 23 сентября. /ТАСС/. Торговые центры "Мега гринн" и "Рио" в Белгороде останавливают свою работу до конца дня из-за сохраняющихся атак БПЛА со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Уважаемые жители Белгорода, в связи с атаками БПЛА до конца дня временно приостанавливаем работу торговых центров "Мега гринн" и "Рио", - написал глава региона.

Ранее Гладков порекомендовал не приводить детей в школы из-за сохраняющейся угрозы атак беспилотников.