Также отменили занятия в трех школах Мурманска из-за аварии на сетях Мурманскводоканала

МУРМАНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Дистанционное обучение организовали в школах ЗАТО Видяево и города Полярные Зори в Мурманской области из-за ливней и сильного ветра. Об этом сообщили в оперштабе региона.

"Отменены занятия в школах Видяево во всех классах, Полярные Зори - в начальных классах. Во всех указанных школах организовано дистанционное обучение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также отменены занятия в трех школах Мурманска из-за аварии на сетях Мурманскводоканала.

По данным синоптиков, в Мурманской области сильный дождь и ветер до 22 м/с, на побережье Кольского полуострова - до 30 м/с. Температура воздуха - плюс 3-8 градусов.