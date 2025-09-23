По результатам исследования "Одноклассников" и НАФИ, 54% жителей крупных городов занимаются хобби, связанными с текстилем

Более половины опрошенных россиян (56%) освоили хобби самостоятельно с помощью материалов из социальных сетей. Такие данные следуют из результатов исследования "Одноклассников" и аналитического центра НАФИ.

"Большинство респондентов в настоящее время - самоучки: 56% опрошенных обучались самостоятельно, используя социальные сети. Треть участников (30%) освоили свое хобби с помощью старших наставников. Старшее поколение (в возрасте 55 лет и старше) характеризуется преимущественно семейной традицией в освоении хобби", - говорится в материалах исследования.

Больше половины жителей крупных городов (54%) занимаются хобби, связанными с текстилем (шитье, вязание, вышивка). Второе место занимает декоративно-прикладное искусство (украшения, предметы декора, роспись, картины по номерам и т.п.) - 39%. Реже россияне выбирают деревообработку (18%) и кастомизацию вещей (10%).

Традиционное рукоделие наиболее востребовано в Воронеже (62%), Екатеринбурге и Перми (по 61%). В то же время доля занимающихся технологически сложными видами хобби (работа с металлом, ювелирное дело) выше в Санкт-Петербурге (11%), Казани (10%) и Челябинске (9%). Декоративно-прикладное искусство предпочитают в Новосибирске (45%), Перми (45%), Санкт-Петербурге (45%) и Челябинске (45%).

Главными причинами для занятий хобби стали желание переключиться после работы (69%) и стремление к творческому самовыражению (56%). При этом для 77% опрошенных увлечение является в первую очередь источником личного удовлетворения, а не способом заработка.

Занятия рукоделием прочно вошли в повседневную жизнь: каждый пятый занимается им ежедневно, а почти половина - несколько раз в неделю.

Исследование также выделило два основных периода вовлечения в прикладные хобби: подростковый возраст - 8-18 лет, который суммарно охватывает 43% вовлеченных, и возраст после 25 лет - 31%.

В опросе приняли участие более 5 тыс. жителей 16 городов России.