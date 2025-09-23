По словам директора Службы внешней разведки, пример выдающихся соотечественников в медицинской области вдохновляет следующие поколения врачей и ученых на достижение новых рубежей

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Достижения выдающихся отечественных ученых и врачей позволили закрепить за Россией статус великой научной державы и признанного лидера в области медицины. Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на открытии выставки "История новаторства в российской медицине", посвященной истории хирургии, трансплантологии и других областей медицины.

"Достижения наших выдающихся соотечественников в области медицины давно признаны во всем мире. Сделанный ими задел закрепил за Россией статус великой научной державы и признанного лидера в сфере медицины", - сказал Нарышкин, открывая экспозицию в Доме РИО. По его словам, их пример вдохновляет следующие поколения врачей и ученых на достижение новых рубежей в науке.

Экспозиция выставки включает тематические стенды и экспонаты, которые предоставили Российский музей медицины и Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева. В частности, здесь можно увидеть аппарат Елизарова, аппарат искусственного кровообращения (автожектор), сквозной протез роговицы модели Федорова-Зуева.