Нарышкин: медики в зоне СВО возвращают в строй более 96% раненых бойцов РФ

По словам директора Службы внешней разведки, накопленный опыт отечественной медицинской наукой, помогает ей в решении самых непростых задач, стоящих перед системой здравоохранения

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российские медики, работающие в зоне проведения специальной военной операции (СВО), возвращают в строй свыше 96% раненых военнослужащих. Об этом сообщил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Сегодня тысячи российских медиков, следуя своему благородному долгу, работают в зоне проведения специальной военной операции и возвращают в строй более 96% раненых бойцов", - сказал он в ходе круглого стола, посвященного российскому лидерству в сфере медицинской науки и технологий.

По словам Нарышкина, огромный опыт, накопленный отечественной медицинской наукой, сегодня помогает ей в решении самых непростых задач, стоящих перед системой здравоохранения. "Несколько лет назад наша страна достойно ответила на вызов пандемии коронавирусной инфекции, одной из первых разработала соответствующую вакцину, показавшую высокую эффективность", - напомнил он.