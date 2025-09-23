После снятия ограничений девять самолетов отправили в пункт назначения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Петербургский аэропорт Пулково принял в качестве запасного аэродрома 20 рейсов, направлявшихся в Москву. Девять из перенаправленных самолетов были отправлены в пункт назначения после снятия ограничений, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы", управляющей аэропортом Пулково.

"Пулково принял в качестве запасного аэродрома 20 самолетов. Девять из них были отправлены в Москву после снятия ограничений", - сказали в пресс-службе.

Еще 11 рейсов из 20 перенаправленных были отменены. Пассажиров отмененных рейсов перерегистрируют и доставят до города назначения.