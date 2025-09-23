Общий объем финансирования составил 84 млн рублей

АСТРАХАНЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Модернизация котельного и сетевого хозяйства проведена в городе Нариманове Астраханской области, где в прошлом году более 50 многоэтажных домов оставались без тепла и воды. Капремонт системы теплоснабжения будет завершен до конца 2025 года, сообщили в пресс-службе администрации губернатора Астраханской области.

"В Наримановском районе была проведена масштабная модернизация котельного и сетевого хозяйства. В нескольких населенных пунктах выполнены работы по замене оборудования котельных, запорной арматуры, проведена проверка приборов автоматики, а также частичная теплоизоляция теплотрасс. В городе Нариманов заменен участок теплосетей протяженностью 6 км, а еще 2 км заменят до начала отопительного сезона. Общий объем [финансирования] на 2025 год составил 84 млн рублей, работы будут завершены до конца года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что теплоснабжение города переведено на современную четырехтрубную систему. Также проводятся необходимые работы по обслуживанию котельной.

С началом отопительного сезона 2024 года в Нариманове сложилась критическая ситуация - без отопления остались более 2 тыс. человек, произошел ряд коммунальных аварий. В январе в отношении директора муниципального предприятия "Теплоснабжение" было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285, ч. 2 ст. 292 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог). По данным следственного управления СК РФ по региону, с 21 октября по 15 ноября в Нариманове произошло более 40 аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения, без тепла и воды оставались жители 56 многоквартирных домов.

Нариманов расположен в 45 км к северу от Астрахани, на правом берегу Волги, является административным центром Наримановского района, одного из самых крупных и густонаселенных в области. По данным из открытых источников, в Нариманове проживает более 10 тыс. человек.