Респонденты также считают, что стоит не следовать чужим образцам, а глубже изучать свой исторический опыт

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Возрождение культуры, духовности и патриотизма нужны России сейчас прежде всего. Такое мнение выразили россияне в опросе аналитического центра ВЦИОМ, опубликованном на сайте организации.

"Если в начале 2000-х общество имело запрос на сильного лидера (72%) и государство (59%), то сегодня эти запросы, вероятно, удовлетворены, и на первый план вышли духовные запросы. Сегодня граждане считают ключевыми факторами роста возрождение культуры и духовности (31%), а также патриотизма (29%)", - говорится в сообщении.

Запрос на сильных лидера и государство сохраняется скорее у старшего поколения (29-34%), молодое же поколение чаще говорит о важности развития демократических институтов (27-29%).

Что касается продолжения реформ в России, респонденты считают, что стоит не следовать чужим образцам, а глубже изучать свой исторический опыт (65%), еще 13% предлагают опираться на опыт КНР.

Опрос проводился 26 июля, в нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.