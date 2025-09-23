Афганский мальчик прилетел из Кабула в Дели в отсеке шасси самолета

Подростка заметили на летом поле в аэропорту имени Индиры Ганди и доставили в службу безопасности

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 сентября. /ТАСС/. Подросток из афганского города Кундуз совершил безбилетный полет в столицу Индии, спрятавшись во внутреннем отсеке шасси пассажирского авиалайнера. Об этом сообщает издание The Indian Express.

13-летний мальчик отправился в путешествие утром 21 сентября на выполнявшем рейс Кабул - Нью-Дели самолете авиакомпании КAM Air, продолжительность полета составила 94 минуты.

В Международном аэропорту имени Индиры Ганди он бродил по летному полю, где его заметили и доставили в службу безопасности. Там выяснилось, что свое путешествие в отсеке для шасси самолета он совершил "ради любопытства", планируя перелет из Кабула в Тегеран, но по ошибке пробрался в самолет, направлявшийся в столицу Индии. В полет он отправился в легкой одежде, без багажа.

То, что безбилетный пассажир остался в живых после такого полета, эксперты объясняют только чудом. Авиалайнеры выполняют полеты на высоте от 9 тыс. до 12 тыс. м, где температура опускается до минус 50 градусов Цельсия. В отличие от герметичного салона самолета, недостаток кислорода затрудняет выживание человека, находящегося в неотапливаемом отсеке шасси. Уровень смертности среди безбилетных пассажиров в таких условиях оценивается примерно в 77%. Помимо гипоксии из-за недостатка кислорода и гипотермии из-за низких температур, высока вероятность получения смертельных травм из-за работы шасси, а также риск падения из отсека.

По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), в период с 1947 по 2021 год 132 человека пытались совершить путешествие в отсеках шасси коммерческих самолетов, но далеко не для всех из них полет был успешным. В 1996 году произошел инцидент с участием двух индийских безбилетников, летевших в отсеке для шасси авиалайнера Boeing 747 компании British Airways из Нью-Дели в Лондон. Для одного из них полет в таких экстремальных условиях оказался смертельным.

Афганский подросток перенес воздушное путешествие без последствий для здоровья. Его отправили в Кабул ближайшим рейсом.