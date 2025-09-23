Фонд "Защитники Отечества": в России трудоустроены 62% ветеранов СВО

Председатель фонда Анна Цивилева высоко отметила работу липецкого филиала

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Показатель трудоустройства ветеранов СВО по России составляет 62%, в Липецкой области - 71%. Об этом сообщили в пресс-службе фонда "Защитники Отечества" по итогам выездного заседания попечительского совета фонда в Липецке.

"[Статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества"] Анна Цивилева высоко отметила работу липецкого филиала фонда. Филиал тесно сотрудничает с местными работодателями. Сегодня показатель трудоустройства ветеранов СВО в стране составляет 62%, в Липецкой области он достиг 71%. Здесь выстроено эффективное взаимодействие со службой занятости региона, которое приносит соответствующие результаты", - отметили в пресс-службе.

Цивилева подчеркнула, что в ходе заседания обсуждались развитие и совершенствование комплексной системы поддержки ветеранов СВО, эффективное взаимодействие со службами занятости, систему социального обслуживания, которая внедрена и успешно работает в регионе.

Кроме того, был рассмотрен опыт работы липецкого филиала фонда с информационной системой "Защитник Отечества". Как отметили в пресс-службе фонда, липецкий филиал стал первым стране, где 100% ветеранов зарегистрированы в данной системе, что позволяет сотрудникам филиала оперативнее и качественнее оказывать необходимую помощь.

Также члены попечительского совета фонда "Защитники Отечества" ознакомились с работой липецкого филиала фонда, посетили ярмарку вакансий для участников СВО на базе местного Центра молодежной карьеры, побывали в центре реабилитации инвалидов и пожилых людей "Сосновый бор". Также участники побывали на организованном Российским обществом "Знание" образовательном семинаре для работников, оказывающих помощь ветеранам СВО и их семьям.