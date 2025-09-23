Министр науки и высшего образования отметил, что дополнительный импульс научным исследованиям придает создание новых молодежных лабораторий по медицинскому направлению

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. В настоящее время три медицинских вуза участвуют в программе по созданию передовых инженерных школ (ПИШ) и 17 - в программе "Приоритет-2030". Об этом рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, отметив, что за период участия в этих программах университеты получили около 20 млрд рублей государственного финансирования.

"Ее (современной медицины - прим. ТАСС) развитие неразрывно связано с развитием смежных научных дисциплин: от химической физики до медицинской генетики, медицинских инженерных технологий. Поэтому мы активно способствуем тому, чтобы университеты располагали необходимыми ресурсами для проведения передовых медицинских исследований. В частности, в программе "Приоритет-2030" у нас участвуют 17 медицинских вузов, а в программе по созданию передовых инженерных школ - 3 медицинских университета. За период участия в этих программах данные вузы получили около 20 миллиардов рублей государственного финансирования. Сегодня в них создается отечественное высокотехнологичное медицинское оборудование, диагностические комплексы, новые фармацевтические препараты, готовятся высокопрофессиональные кадры", - сказал он в ходе круглого стола, посвященного истории российского лидерства в области медицинской науки и технологий.

Кроме того, министр отметил, что дополнительный импульс научным исследованиям придает создание новых молодежных лабораторий по медицинскому направлению. "Они ориентированы на решение самых актуальных проблем в сфере вирусологии, кардиологии, обеспечения антимикробной резистентности и комплексной реабилитации", - уточнил Фальков.