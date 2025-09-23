Парковка машин на тротуарах запрещена, это создает препятствия для пешеходов и людей с ограниченными возможностями и ухудшает обзор знаков и светофоров

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Количество случаев парковки на тротуарах в Москве сократилось более чем на 30% с начала года сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Более чем на 30% сократилось количество случаев неправильной парковки на тротуарах. Сравнили данные с начала этого года с аналогичным периодом прошлого. Парковка машин на тротуарах запрещена, это создает препятствия для пешеходов и людей с ограниченными возможностями, ухудшает обзор знаков и светофоров, может спровоцировать аварию с непоправимыми последствиями", - говорится в сообщении.

Запрещающий остановку знак также действует на все прилегающие к проезжей части тротуары, обочины, трамвайные пути, велосипедные и пешеходные дорожки.

"С началом учебного года на дорогах стало больше детей. Просим водителей быть предельно внимательными, соблюдать правила дорожного движения, не оставлять автомобиль на тротуаре, чтобы не мешать пешеходам и парковаться исключительно в разрешенных местах", - приводит пресс-служба слова заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Штраф за нарушение требований знака составляет 4,5 тыс. рублей.