Улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости и многодетности, являются нашими абсолютными приоритетами, подчеркнула вице-премьер РФ

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Более 880 тыс. семей воспользовались выплатой в 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. При этом недостаточная доступность жилья для семей является серьезным препятствием для рождений детей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

"Улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости и многодетности, являются нашими абсолютными приоритетами. Недостаточная доступность жилья для молодых семей и семей с детьми, недостаточная развитость инфраструктуры, ее неприспособленность к потребностям семей с детьми становится серьезным препятствием для рождений детей", - привели слова Голиковой в ее секретариате.

Она подчеркнула, что тема жилья находится на лидирующем месте в социологических опросах молодых семей и семей с детьми. Во многом эта тема является определяющей при принятии решения молодыми людьми о рождении ребенка. "На федеральном уровне и на уровне регионов существует значительное количество жилищных программ, которые поддерживают семьи. Самая масштабная программа - "Семейная ипотека", которая является неотъемлемой частью стартовавшего с 2025 года национального проекта "Семья", - отметила вице-премьер.

Она напомнила, что сейчас при рождении третьего и последующих детей предоставляется выплата 450 тыс. рублей на погашение ипотеки, этой мерой поддержки воспользовались более 880 тыс. семей. В 8 регионах Дальнего Востока выплата увеличена до 1 млн рублей, ее получили почти 4 тыс. дальневосточных многодетных семей.

Как добавила вице-премьер, село всегда было основой многодетности, и пока там сохраняется достаточно высокий коэффициент рождаемости. По ее словам, необходимо поддерживать эту тенденцию, учитывая, что доля молодежи в сельской местности составляет 24,6%.