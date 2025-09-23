Занятия продолжаются, школьники находятся под присмотром педагогов

КАЗАНЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Педагоги школ и детских садов Казани по рекомендации МЧС переводят детей в безопасные помещения. Об этом сообщили в Telegram-канале управления образования Казани.

"Это стандартная мера предосторожности <...>", - говорится в сообщении.

Родителей попросили "без тревоги дождаться дальнейшей информации от официальных служб".

"<...> Занятия продолжаются <...>. Забирать детей сейчас не нужно - все организовано, чтобы они чувствовали себя спокойно и в безопасности", - уточнили в управлении.

Ранее в Татарстане для Нижнекамска, Елабуги и Альметьевска объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов, также временно ограничена работа аэропорта Казани.