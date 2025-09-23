Востребованность института говорит о доверии в обществе, отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Институт уполномоченных по правам человека играет большую роль в правозащитной деятельности, отстаивает права лиц, находящихся в местах принудительного содержания. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Во вторник в Москве проходит всероссийский координационный совет уполномоченных по правам человека, посвященный защите прав человека в местах принудительного содержания. Приветствие Кириенко участникам совета зачитал начальник департамента по взаимодействию с институтами защиты прав граждан управления президента РФ по общественным проектам Николай Свидро.

"Институт уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, институт региональных уполномоченных по правам человека играет большую роль в правозащитной деятельности государства. О важности и состоятельности института не однажды говорилось на самом высоком уровне. Востребованность института говорит о доверии в обществе, а показатель доверия - большое количество обращений, в том числе от лиц, содержащихся в местах принудительного содержания или в их интересах", - говорится в приветствии Кириенко.

Он отметил, что гуманизация уголовной и уголовно-исполнительной политики остается одним из приоритетов деятельности государства, "принимаются значительные меры по обеспечению прав лиц в местах принудительного содержания".

"Закономерно, что вы собрались обсудить важнейшие проблемы координации усилий власти и гражданского общества в сфере защиты прав человека в местах принудительного содержания. Мониторинг соблюдения прав граждан в местах принудительного содержания, взаимодействие с общественными наблюдательными комиссиями позволяет уполномоченным по правам человека выходить с предложениями по совершенствованию законодательства в данной сфере. Вместе с тем, еще имеют место проблемы, требующие решения", - отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ.

Так же он выразил уверенность, что результаты координационного совета позволят поднять на новый уровень степень защиты прав человека в местах принудительного содержания.