Генеральный прокурор России отметил необходимость, чтобы эти системы были открыты, безопасны и надежны для всех, кто работает по этим механизмам

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Информационные системы судов необходимо донастроить, они должны быть безопасны и защищены от незаконных проникновений. Об этом сообщил генеральный прокурор России, кандидат на должность председателя Верховного суда РФ Игорь Краснов на заседании комитета Совета Федерации.

"Безусловно, нуждаются в донастройке имеющиеся информационные системы в Верховном суде. Самое главное, чтобы они были открыты, безопасны и надежны для всех тех, кто работает по этим механизмам. Я имею в виду и судей, и потерпевших, и людей, кто обращается. Поэтому, безусловно, мы будем их совершенствовать. И самое главное, чтобы эти системы были защищены от сбоев и незаконных проникновений", - сказал он.

Среди предложений, отметил Краснов, создание личного кабинета, через который человек может подавать обращения, получать повестки, различные уведомления, представлять ходатайство. "Но, безусловно, наша задача - все это претворить в действие, претворить в жизнь", - добавил он.