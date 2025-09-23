Проект помогает решать бытовые и социальные вопросы, в том числе устройство ребенка в детский сад или школу, а также содействует в поиске профессии

МУРМАНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Программу кадрового сопровождения "Курс на Север", с помощью которой в Мурманскую область привлекают специалистов дефицитных профессий, расширили и на жен военнослужащих, приезжающих в регион. Об этом сообщила ТАСС руководитель проекта Венера Кравченко.

"Программа "Курс на Север" расширилась не только на дефицитных специалистов, таких как врачи или учителя, но еще и на жен военнослужащих, которые переезжают к нам в регион. Они приезжают на север за мужем и оказываются оторванными от привычной жизни. Для них в этом плане "Курс на Север" - это помощь в адаптации и поиске профессии", - пояснила Кравченко.

Она добавила, что сотрудники проекта помогают решать бытовые и социальные вопросы жен военнослужащих, в том числе устройство ребенка в детский сад или школу, а также могут посодействовать в получении профессии. "У нас был интересный кейс, когда семья военнослужащего переехала в рамках ротации, и мы не могли найти супруге работу под ее специальность. Мы начали сотрудничать с цветочным салоном, обучили ее работе флориста, и сейчас она с удовольствием работает в Мурманске, дарит красоту людям", - рассказала Кравченко.

Это направление работы проекта "Курс на Север" осуществляется в сотрудничестве с программой для адаптации жен военнослужащих из закрытых гарнизонов "Звезда Севера".

Всего за время работы программы кадрового сопровождения "Курс на Север" в Мурманскую область переехал 721 человек, из них порядка 400 специалистов, а остальные - члены их семей.

"В целом, формат нашего взаимодействия с новыми северянами, которые приезжают к нам в Мурманскую область, чтобы здесь жить и работать, не изменился. Мы так же находим нужных нам специалистов, так же им рассказываем о регионе, о тех мерах поддержки, которые действуют непосредственно для того или иного специалиста, и сопровождаем при приезде вплоть до встречи в аэропорту или на вокзале, поиске жилья. Нам важно, чтобы специалисты приезжали с семьями, здесь обосновывались, успешно работали. Мы также трудоустраиваем их членов семей, устраиваем деток в детские сады и школы, проводим мероприятия для адаптации", - подчеркнула в беседе с ТАСС заместитель губернатора Мурманской области Александра Кондаурова.

О проекте

"Курс на Север" - это проект, запущенный в мае 2023 года по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса для привлечения перспективных специалистов и студентов, готовых развивать свои карьерные возможности на Севере. Команда проекта оказывает всестороннюю поддержку при переезде и трудоустройстве, начиная с поиска вакансии и заканчивая полной адаптацией на новом месте. Проект помогает специалистам из разных регионов России найти подходящие вакансии и уверенно обосноваться в Мурманской области. В рамках программы предусмотрены консультации, помощь с релокацией и информирование о различных мерах поддержки на всех этапах адаптации. Это позволяет сделать переезд в Заполярье простым и комфортным для новых участников.