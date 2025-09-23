В проекте примут участие учащиеся столичных светских и религиозных образовательных учреждений, а также представители религиозных и общественных организаций

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Москвичи и гости столицы смогут встретиться с представителями религиозных организаций и посетить выставки в рамках Московского межконфессионального марафона. Событие пройдет с 25 сентября по 9 октября 2025 года, сообщили в пресс-службе столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей.

"В Москве с 25 сентября по 9 октября 2025 года при поддержке столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей пройдет Московский межконфессиональный марафон. Его участники смогут посетить экскурсии, концерты-лекции, Московский межрелигиозный фестиваль театральных студий, выставку "Святые места России", а также встретиться с представителями религиозных организаций", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что организаторы подготовили Межконфессиональный круглый стол, посвященный проведению в 2025 году Года защитника Отечества, концерт-лекцию "История и традиции религиозного песнопения", Московский межрелигиозный фестиваль театральных студий, "Вечер знакомства с древнерусским искусством", показ одежды "Семейные религиозные традиции". Также посетители смогут побывать на выставке "Святые места России", на которой будут представлены работы столичных художников. В рамках экскурсионной программы участники смогут осмотреть и посетить храмы и культовые объекты города.

В проекте примут участие учащиеся столичных светских и религиозных образовательных учреждений, а также представители религиозных и общественных организаций.